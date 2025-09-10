ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 00:03
    Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму.

    Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah. 

    "Ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с несколькими боеголовками, целью которой стали несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима", - сказал представитель движения.

