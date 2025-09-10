Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 00:03
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму.
Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
"Ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с несколькими боеголовками, целью которой стали несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима", - сказал представитель движения.
Последние новости
00:58
ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного циклаФутбол
00:38
Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в ГазеДругие страны
00:23
Два пешехода пострадали при наезде автомобиля в ГянджеПроисшествия
00:05
ЕС осуждает удар Израиля по Катару и предупреждает о риске эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
00:03
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по ИерусалимуДругие страны
23:49
Трамп: Россия сознательно затягивает войну в УкраинеДругие страны
23:35
Эрдоган решительно осудил израильскую атаку на ДохуВ регионе
23:19
Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрдДругие страны
23:05