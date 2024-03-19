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Хуситы заявили об атаке на танкер для перевозки СНГ Mado в Красном море

Хуситы заявили об атаке на танкер для перевозки СНГ Mado в Красном море Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Mado, который они идентифицировали как принадлежащий США.
Другие страны
19 марта 2024 г. 17:15
Хуситы заявили об атаке на танкер для перевозки СНГ Mado в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Mado, который они идентифицировали как принадлежащий США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет, целью которых стало американское судно Mado в Красном море", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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Версия на азербайджанском языке Husilər Qırmızı dənizdə tankerə hücum edib

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