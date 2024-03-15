Хуситы заявили об атаке на израильское судно и американский эсминец в Красном море

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Красном море коммерческое судно Pacific 01, которое было идентифицировано как принадлежащее Израилю, а также эсминец ВМС США.

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Красном море коммерческое судно Pacific 01, которое было идентифицировано как принадлежащее Израилю, а также эсминец ВМС США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет, целью которых стало израильское судно Pacific 01 в Красном море. В то же время военно-воздушные силы провели операцию с использованием нескольких беспилотников против американского эсминца в Красном море", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.