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Хуситы заявили об атаке на израильское судно и американский эсминец в Красном море

Хуситы заявили об атаке на израильское судно и американский эсминец в Красном море Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Красном море коммерческое судно Pacific 01, которое было идентифицировано как принадлежащее Израилю, а также эсминец ВМС США.
Другие страны
15 марта 2024 г. 17:04
Хуситы заявили об атаке на израильское судно и американский эсминец в Красном море

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало в Красном море коммерческое судно Pacific 01, которое было идентифицировано как принадлежащее Израилю, а также эсминец ВМС США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет, целью которых стало израильское судно Pacific 01 в Красном море. В то же время военно-воздушные силы провели операцию с использованием нескольких беспилотников против американского эсминца в Красном море", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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