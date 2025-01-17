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Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с момента его прибытия в Красное море.
Другие страны
17 января 2025 г. 20:26
Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с момента его прибытия в Красное море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в социальных сетях.

"Авианосец был атакован несколькими беспилотниками, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море", - говорится в заявлении.

Вооруженные силы хуситов предупредили, что "готовы к любому развитию событий и будут следить за развитием ситуации в секторе Газа".

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Версия на английском языке Houthis claim seventh attack on US Aircraft Carrier Harry Truman in Red Sea

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