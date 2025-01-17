Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с момента его прибытия в Красное море.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с момента его прибытия в Красное море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в социальных сетях.

"Авианосец был атакован несколькими беспилотниками, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море", - говорится в заявлении.

Вооруженные силы хуситов предупредили, что "готовы к любому развитию событий и будут следить за развитием ситуации в секторе Газа".