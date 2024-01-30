Хуситы заявили, что готовы к длительной конфронтации с США и Британией

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) готово к длительной конфронтации с Соединенными Штатами и Великобританией.

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) готово к длительной конфронтации с Соединенными Штатами и Великобританией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель движения Мухаммед Насер аль-Атефи.

"Американцы, британцы и те, кто координировал свои действия с ними, должны осознать силу суверенного решения Йемена и то, что оно не является предметом обсуждений или дебатов", - сказал аль-Атефи, выступление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.