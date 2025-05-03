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Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за очередной ракетный удар по Израилю.
Другие страны
3 мая 2025 г. 13:12
Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за очередной ракетный удар по Израилю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представитель движения Яхья Сариа утверждает, что силы повстанцев атаковали "гиперзвуковой баллистической ракетой" военный объект в районе Тель-Авива.

"Ракетные войска Йемена провели операцию, атаковав израильский военный объект к югу от оккупированного района Яффо (Тель-Авив) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Ракета успешно достигла цели, системы перехвата не смогли ее сбить", - сказал он.

Ранее армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что ракета была перехвачена прежде, чем смогла достичь израильского воздушного пространства. В ряде районов страны прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности.

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Версия на азербайджанском языке Husilər İsrailə raket hücumuna görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüblər

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