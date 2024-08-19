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Хуситы вернули ООН офис УВКПЧ в Йемене

Хуситы вернули ООН офис УВКПЧ в Йемене Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вернули ООН отделение Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Сане.
Другие страны
19 августа 2024 г. 23:09
Хуситы вернули ООН офис УВКПЧ в Йемене

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вернули ООН отделение Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Сане.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Офис сегодня был возвращен нашему координатору в Йемене Джулиену Харнейсу. По словам Джулиена, офис остался в нетронутом состоянии, в нем проводится инвентаризация", - сказал он.

Представитель генсека добавил, что в ООН "воодушевлены данным шагом", однако вместе с тем всемирная организация продолжает призывать хуситов к освобождению задержанных сотрудников структур ООН в Йемене.

На прошлой неделе верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что 3 августа хуситы заняли отделение УВКПЧ в Сане и конфисковали с применением силы все находившееся в нем имущество.

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