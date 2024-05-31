Хуситы сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу в Красном море

Военный представитель йеменских мятежников-хуситов заявил о нанесении ракетного удара по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" сообщило о ракетном ударе по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

Представитель движения заявил, что корабль был поражен в ответ на удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

В четверг США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в рамках продолжающейся операции против нападений на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.