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Хуситы сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу в Красном море

Хуситы сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу в Красном море Военный представитель йеменских мятежников-хуситов заявил о нанесении ракетного удара по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.
Другие страны
31 мая 2024 г. 14:55
Хуситы сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу в Красном море

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" сообщило о ракетном ударе по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

Представитель движения заявил, что корабль был поражен в ответ на удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

В четверг США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене в рамках продолжающейся операции против нападений на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

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Версия на английском языке Yemen’s Houthis say they launched missile attack on US aircraft carrier Eisenhower
Версия на азербайджанском языке Husilər ABŞ-yə məxsus gəmiyə raket zərbəsi endiriblər

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