    Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 02:39
    Уголовный суд в подконтрольной движению "Ансар Аллах" (хуситам) столице Йемена Сане приговорил 17 обвиняемых в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля к смертной казни через расстрел.

    Как передает Report, об этом сообщило местное новостное агентство SABA со ссылкой на содержание вынесенного приговора.

    "Специализированный уголовный суд столицы приговорил 17 человек к смертной казни за шпионаж и работу в пользу американских, израильских и саудовских спецслужб, а также еще двоих – к десяти годам тюремного заключения", - говорится в тексте.

    Суд также приговорил осужденных к "расстрелу с исполнением приговора в общественном месте в качестве меры устрашения и возмездия".

