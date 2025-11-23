Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 02:39
Уголовный суд в подконтрольной движению "Ансар Аллах" (хуситам) столице Йемена Сане приговорил 17 обвиняемых в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля к смертной казни через расстрел.
Как передает Report, об этом сообщило местное новостное агентство SABA со ссылкой на содержание вынесенного приговора.
"Специализированный уголовный суд столицы приговорил 17 человек к смертной казни за шпионаж и работу в пользу американских, израильских и саудовских спецслужб, а также еще двоих – к десяти годам тюремного заключения", - говорится в тексте.
Суд также приговорил осужденных к "расстрелу с исполнением приговора в общественном месте в качестве меры устрашения и возмездия".
Последние новости
03:42
JDD: Рейтинг Макрона продолжает снижатьсяДругие страны
03:08
Reuters: США приступают к новой фазе операции в ВенесуэлеДругие страны
02:39
Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелуДругие страны
02:20
Министром обороны Аргентины впервые с 1983 года станет военныйДругие страны
01:56
Болсонару признал, что проводил манипуляции с электронным браслетомДругие страны
01:17
Погба вышел на поле впервые с 2023 годаФутбол
00:45
Турция официально стала принимающей стороной COP31В регионе
00:22
Орбан заявил о готовности Венгрии выплачивать штраф из-за нелегальных мигрантовДругие страны
00:04
Видео