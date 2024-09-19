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Хуситы пообещали препятствовать работе Starlink в Йемене

Хуситы пообещали препятствовать работе Starlink в Йемене Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) назвало запуск на территории республики сервиса спутниковой связи компании Starlink угрозой безопасности и пообещало противостоять его использованию.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 12:17
Хуситы пообещали препятствовать работе Starlink в Йемене

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) назвало запуск на территории республики сервиса спутниковой связи компании Starlink угрозой безопасности и пообещало противостоять его использованию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте подконтрольного мятежникам министерства связи и информационных технологий.

Хуситы считают, что предоставление населению Йемена интернет-услуг компанией Starlink Илона Маска является нарушением суверенитета республики и угрожает ее безопасности. В связи с этим подконтрольное мятежникам ведомство заявило, что примет "все необходимые меры для защиты суверенитета страны и ее безопасности".

18 сентября Илон Маск написал в соцсети "X", что сервис Starlink заработал в Йемене. Как следует из данных на сайте Starlink, республика стала первой страной на Ближнем Востоке, где официально предоставляются услуги спутниковой связи. Государственная телекоммуникационная компания Йемена стала официальным дистрибьютором услуг Starlink, они будут предоставляться в провинциях, находящихся под контролем правительства.

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