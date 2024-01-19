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Хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам по Красному морю

Хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам по Красному морю Российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море.
Другие страны
19 января 2024 г. 11:08
Хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам по Красному морю

Российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Известия" член политбюро действующей на территории Йемена группировки "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммад аль-Бахити.

"Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, - их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море", - сказал он, комментируя информацию, что хуситы нанесли удар по танкеру с российской нефтью.

По его словам, группировка не преследуют цель захватить или потопить суда в Красном море. Ее задача - повысить экономические издержки для Израиля.

"Израильские корабли или как-либо связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплывать через Красное море. Удары по ним продолжатся и дальше", - отметил он.

Он также заявил, что группировка "Ансар Аллах" готова к миру, но США и Великобритании необходимо для этого прекратить атаки по Йемену, остановить войну в секторе Газа и обеспечить бесперебойный поток медикаментов, топлива и продовольствия.

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