Хуситы подтвердили, что танкер Sounion может быть отбуксирован

Официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям подтвердил, что подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion может быть отбуксирован.

Официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям подтвердил, что подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion может быть отбуксирован.

Как передает Report , об этом представитель хуситов написал в соцсети X.

"После того как с нами связались несколько международных организаций, особенно европейских, они получили разрешение отбуксировать горящее нефтяное судно Sounion", - говорится в сообщении.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что хуситы согласились на просьбу нескольких стран о временном прекращении огня для буксировки танкера, представляющего потенциальную экологическую угрозу. В то же время Абдель Салям подчеркнул, что нападение на Sounion подтверждает "серьезность намерений" хуситов, которые продолжат атаковать связанные с Израилем коммерческие суда до тех пор, пока "агрессия против сектора Газа не прекратится, а блокада не будет снята".