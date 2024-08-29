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Хуситы подтвердили, что танкер Sounion может быть отбуксирован

Хуситы подтвердили, что танкер Sounion может быть отбуксирован Официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям подтвердил, что подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion может быть отбуксирован.
Другие страны
29 августа 2024 г. 02:19
Хуситы подтвердили, что танкер Sounion может быть отбуксирован

Официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям подтвердил, что подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion может быть отбуксирован.

Как передает Report, об этом представитель хуситов написал в соцсети X.

"После того как с нами связались несколько международных организаций, особенно европейских, они получили разрешение отбуксировать горящее нефтяное судно Sounion", - говорится в сообщении.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что хуситы согласились на просьбу нескольких стран о временном прекращении огня для буксировки танкера, представляющего потенциальную экологическую угрозу. В то же время Абдель Салям подчеркнул, что нападение на Sounion подтверждает "серьезность намерений" хуситов, которые продолжат атаковать связанные с Израилем коммерческие суда до тех пор, пока "агрессия против сектора Газа не прекратится, а блокада не будет снята".

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