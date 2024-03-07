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Хуситы подбили еще один сухогруз у берегов Йемена, погибли три члена команды

Хуситы подбили еще один сухогруз у берегов Йемена, погибли три члена команды В результате ракетного удара со стороны йеменских хуситов в Аденском заливе около берегов Йемена был поврежден сухогруз True Confidence.
Другие страны
7 марта 2024 г. 07:31
Хуситы подбили еще один сухогруз у берегов Йемена, погибли три члена команды

В результате ракетного удара со стороны йеменских хуситов в Аденском заливе около берегов Йемена был поврежден сухогруз True Confidence.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, при ударе погибли три члена команды - это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые ведут хуситы, приводят к человеческим жертвам.

Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена и пользующиеся поддержкой Ирана, ранее предупреждали, что будут продолжать нападения на любые суда, которые проходят через Красное море и направляются в Израиль. Они говорят, что таким образом поддерживают палестинцев в ходе войны Израиля против группировки ХАМАС.

Ракета (или ракеты) попала по True Confidence, который принадлежит компании из Либерии и шел под флагом Барбадоса, в среду в 11:30 по Гринвичу. В этот момент судно находилось примерно в 50 морских милях (93 км) к юго-западу от йеменского города Аден, сообщили владельцы и менеджеры сухогруза.

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Версия на азербайджанском языке Husilər Ədən körfəzində gəmini atəşə tutub, 3 nəfər ölüb

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