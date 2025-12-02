Хуситы освободят девять филиппинских моряков затонувшего корабля

Хуситы готовится освободить девять филиппинских членов экипажа грузового судна, затонувшего в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили местные власти.

Моряки были членами экипажа Liberian-flagged Eternity C, одного из двух коммерческих судов, потопленных в течение нескольких дней в июле. Тогда хуситы опубликовали видео атаки на корабль, заявив, что спасли часть экипажа и доставили их в безопасное место.

Министерство иностранных дел Филиппин получило информацию из Омана, что девять филиппинских моряков с Eternity C, удерживаемых хуситами в Красном море, будут освобождены. В заявлении отмечается, что моряки сначала будут перевезены из столицы Йемена Саны, контролируемой хуситами, в Оман, а затем вернутся домой.

Других деталей ведомство не привело.