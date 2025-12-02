Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Хуситы освободят девять филиппинских моряков затонувшего корабля

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 20:44
    Хуситы освободят девять филиппинских моряков затонувшего корабля

    Хуситы готовится освободить девять филиппинских членов экипажа грузового судна, затонувшего в Красном море.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили местные власти.

    Моряки были членами экипажа Liberian-flagged Eternity C, одного из двух коммерческих судов, потопленных в течение нескольких дней в июле. Тогда хуситы опубликовали видео атаки на корабль, заявив, что спасли часть экипажа и доставили их в безопасное место.

    Министерство иностранных дел Филиппин получило информацию из Омана, что девять филиппинских моряков с Eternity C, удерживаемых хуситами в Красном море, будут освобождены. В заявлении отмечается, что моряки сначала будут перевезены из столицы Йемена Саны, контролируемой хуситами, в Оман, а затем вернутся домой.

    Других деталей ведомство не привело.

    хуситы моряки Филиппины судно
    Husilər doqquz filippinli dənizçini azad edəcəklər
    Elvis

    Последние новости

    21:22

    Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и Украины

    Другие страны
    21:06

    Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий

    Другие страны
    20:44

    Хуситы освободят девять филиппинских моряков затонувшего корабля

    Другие страны
    20:44

    Началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    20:33

    Главы МИД стран НАТО обсудят 3 декабря предоставление Киеву средств ПВО

    Другие страны
    20:22

    Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане

    Внешняя политика
    20:11

    Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" возросло до 465 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:59

    Товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ в 2024 году превысил $2 млрд

    Внешняя политика
    19:52

    Посол: Отношения ОАЭ и Азербайджана отражают крепкую дружбу двух дружественных стран

    Внешняя политика
    Лента новостей