    Хуситы намерены судить сотрудников ООН за связи с Израилем

    • 01 ноября, 2025
    • 03:57
    Хуситы намерены судить сотрудников ООН за связи с Израилем

    В Йемене задержанные сотрудники местной миссии ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к авиаудару Израиля в августе 2025 года.

    Как передает Report, об этом агентству Reuters рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Абдель Вахид Абу Рас.

    "Действия, предпринятые службами безопасности, осуществлялись под полным судебным контролем. Прокуратура была поставлена в известность о каждом предпринятом шаге", - заявил он.

    По его словам, можно быть уверенным, что этот процесс движется к финалу, который наступит после судебных разбирательств и вынесения судебных решений.

    Отметим, что 18 октября хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене, обвинив их в шпионаже. По данным всемирной организации, вооруженные люди "Ансар Аллах" без предварительного уведомления проникли на территорию комплекса. После допроса были освобождены 11 граждан Йемена. При этом 20 сотрудников, в том числе 15 иностранных граждан, хуситы продолжали удерживать, но спустя некоторое время освободили.

