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Хуситы намерены атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

Хуситы намерены атаковать суда всех работающих с Израилем компаний Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля, в зоне досягаемости их вооружений.
Другие страны
28 июля 2025 г. 01:15
Хуситы намерены атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля, в зоне досягаемости их вооружений.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена приняли решение активизировать свои военные операции в поддержку [палестинцев] и начать реализацию четвертого этапа морской блокады противника, который предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

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