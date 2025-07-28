Хуситы намерены атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля, в зоне досягаемости их вооружений.

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены наносить удары по судам всех компаний, работающих с портами Израиля, в зоне досягаемости их вооружений.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена приняли решение активизировать свои военные операции в поддержку [палестинцев] и начать реализацию четвертого этапа морской блокады противника, который предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.