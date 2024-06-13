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Хуситы критически повредили в Красном море греческое судно, следовавшее из РФ

Хуситы критически повредили в Красном море греческое судно, следовавшее из РФ Беспилотный катер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor, корабль получил критические повреждения.
Другие страны
13 июня 2024 г. 05:39
Хуситы критически повредили в Красном море греческое судно, следовавшее из РФ

Беспилотный катер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor, корабль получил критические повреждения.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

"Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. В последний раз судно Tutor швартовалось в России", — говорится в сообщении.

В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. О наличии пострадавших не сообщается.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

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