Хуситы критически повредили в Красном море греческое судно, следовавшее из РФ

Беспилотный катер хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor, корабль получил критические повреждения.
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"Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. В последний раз судно Tutor швартовалось в России", — говорится в сообщении.
В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. О наличии пострадавших не сообщается.
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".