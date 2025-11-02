Хуситы и армия Йемена вступили в столкновения на юго-западе страны

Столкновения между силами движения хуситов "Ансар Аллах" и армией Йемена произошли в прибрежной провинции Таиз на юго-западе Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на йеменский военный источник.

"Столкновения произошли между подразделением армии Йемена и бойцами "Ансар Аллах" в западных пригородах города Таиз. В ходе боев погиб один солдат и еще один был ранен, со стороны хуситов был убит полевой командир, один боевик ранен в районе развязки Шараб и улицы Ситтин на западе Таиза", - говорится в сообщении.

По словам источника, столкновения произошли через несколько дней после аналогичных боев 19 октября вблизи линии соприкосновения в секторе аль-Каддаха на направлении аль-Барх на западе Таиза, в результате которых 11 человек с обеих сторон были убиты и ранены.