Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые были идентифицированы как принадлежащие США и Израилю соответственно. Еще одной атаке подвергся американский эсминец в Аденско

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые были идентифицированы как принадлежащие США и Израилю соответственно. Еще одной атаке подвергся американский эсминец в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, удары были нанесены противокорабельными ракетами.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, нанеся удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе. В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.