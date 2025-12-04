Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Христодулидис: Кипр во время председательства в ЕС поддержит евроустремления Киева

    Официальная Никосия будет оказывать поддержку евроинтеграции Украины в период своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил находящийся с рабочим визитом в Киеве президент островного государства Никос Христодулидис, которого цитирует In-Cyprus.

    Подводя в четверг итоги своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, он заявил, что во время предстоящего председательства Кипр будет содействовать процессу расширения ЕС, укреплению коллективной безопасности и демократической устойчивости европейского сообщества.

    "В частности, в отношении Украины мы сделаем все необходимое для сохранения и укрепления европейских перспектив этой страны в повестке Европейского союза", - пообещал Христодулидис.

    Президент Кипра также выразил свою убежденность в том, что для ЕС вопрос расширения - это не просто политический выбор, а геополитическая необходимость.

    Xristodulidis: Kipr Aİ-yə sədrliyi dövründə Kiyevin təşkilata inteqrasiyasını dəstəkləyəcək
    Лента новостей