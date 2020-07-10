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Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19

Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19 Храм был открыт для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина
Другие страны
10 июля 2020 г. 20:50
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19

Иерусалимский Храм Воскресения Христова вновь закрыт для посещения. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, повторное закрытие вызвано опасениями в связи с распространением коронавируса.

Храм Гроба Господня был открыт для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного из-за пандемии, при условии, что одновременно внутри храма будут находиться лишь 50 человек. Верующих обязали носить защитные маски, соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим объектам в помещении.

Однако с начала июля в Израиле наблюдается увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, 7, 8 и 9 июля в стране фиксируются рекордные с начала пандемии показатели распространения инфекции (1 137 , 1 289 и 1 650 случаев инфицирования в сутки соответственно).

Согласно последним данным, обнародованным накануне  израильским Минздравом, общее число заразившихся коронавирусом возросло до 34 825.

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