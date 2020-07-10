Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь закрыт из-за COVID-19

Храм был открыт для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина

Иерусалимский Храм Воскресения Христова вновь закрыт для посещения. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, повторное закрытие вызвано опасениями в связи с распространением коронавируса.

Храм Гроба Господня был открыт для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного из-за пандемии, при условии, что одновременно внутри храма будут находиться лишь 50 человек. Верующих обязали носить защитные маски, соблюдать дистанцию в два метра, не прикасаться к камням, иконам и другим объектам в помещении.

Однако с начала июля в Израиле наблюдается увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, 7, 8 и 9 июля в стране фиксируются рекордные с начала пандемии показатели распространения инфекции (1 137 , 1 289 и 1 650 случаев инфицирования в сутки соответственно).

Согласно последним данным, обнародованным накануне израильским Минздравом, общее число заразившихся коронавирусом возросло до 34 825.