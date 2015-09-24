​Хорватия запретила въезд в страну сербским гражданам и автотранспорту

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Хорватия запретила въезд в страну сербским гражданам, а также легковым автомобилям, зарегистрированным в Сербии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Reuters.

"Владельцы сербских паспортов и машин, зарегистрированных в Сербии, не могут въехать в Сербию до соответствующего указания", -заявил сотрудник полиции из контрольно-пропускного пункта в Баяково (Хорватия).

Напомним, что ранее запрет распространялся только на грузовой транспорт из Сербии.