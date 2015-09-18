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    ​Хорватия закрыла погранпереходы с Сербией

    В страну прибыло уже более 11 тыс. мигрантов

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Хорватия закрыла пограничные переходы на границе с Сербией для ограничения притока мигрантов в страну.

    Как передает Report, об этом объявило МВД Хорватии.

    По данным ведомства, в страну прибыло уже более 11 тыс. мигрантов.

    Как сообщается на сайте МВД, погранпереходы закрыты до дальнейшего уведомления. В настоящее время остается открытым только один из восьми погранпереходов между странами на автотрассе Баяково-Батровцы. По отзывам очевидцев, к нему выстроились многокилометровые очереди из автомобилей.

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