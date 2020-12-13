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Хорватия установила рекорд смертности от COVID-19 на Западных Балканах

Хорватия установила рекорд смертности от COVID-19 на Западных Балканах В Хорватии зафиксировано максимальное суточное число умерших от COVID-19 для всех государств Западных Балкан - 78 жертв.
Другие страны
13 декабря 2020 г. 00:02
Хорватия установила рекорд смертности от COVID-19 на Западных Балканах

В Хорватии зафиксировано максимальное суточное число умерших от COVID-19 для всех государств Западных Балкан - 78 жертв.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил национальный кризисный штаб.

Прошлый антирекорд по смертности для всех стран региона Западных Балкан Хорватия установила 1 декабря, когда скончались 75 больных коронавирусом.

"В прошедшие 24 часа зафиксировано 4 135 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 172 523. За последние сутки скончались 78 человек, всего до сих пор – 2 562", - сообщил в субботу кризисный штаб.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada koronavirusdan rekord ölüm qeydə alınıb

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