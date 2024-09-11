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Хорватия проведет саммит стран Юго-Восточной Европы по Украине

Хорватия проведет саммит стран Юго-Восточной Европы по Украине Хорватия в октябре организует в Дубровнике саммит государств Юго-Восточной Европы по ситуации в Украине.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 21:21
Хорватия проведет саммит стран Юго-Восточной Европы по Украине

Хорватия в октябре организует в Дубровнике саммит государств Юго-Восточной Европы по ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович в соцсети Х.

"В октябре 2024 года мы проведем саммит стран Юго-Восточной Европы в Дубровнике с целью поддержки Украины и ее территориальной целостности", - написал находящийся в Киеве с визитом хорватский премьер.

Ранее сообщалось, что Хорватия выделила Украине дополнительные 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры и разминирование территорий.

Напомним, что в 2023 году в Загребе прошла международная конференция по вопросу разминирования территории Украины, организованная по инициативе хорватских властей.

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