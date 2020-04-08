Хоронить или кремировать? - скандал из-за умерших от COVID-19 в Германии - ВИДЕО

Вопрос захоронения умерших от коронавирусоной эпидемии стал одной из самых обсуждаемых в Германии.

Как передает европейское бюро Report, в Германии, где от коронавируса погибли более 1700 человек, муниципалитеты и церкви столкнулись из-за вопроса, стоит ли кремировать тела умерших или хоронить традиционным способом.

Общины, куда входят католические церкви в провинции Западный Рейн-Вестфалия на основании завещаний умерших от коронавируса настаивают на традиционных похоронах, однако местные муниципалитеты и местное управление здравоохранения воспротивилось этому.

Муниципалитеты заявили, что аренда похоронных мест и затраты на похороны умерших от инфекционных заболеваний не покрываются семьями умерших. Муниципалитет Кельна сообщил, что изоляция специальными лекарствами и средствами тела одного скончавшегося от инфекционной болезни обходится минимум в 500 евро. Кроме того, сюда добавляются траты на церковный обряд, гроб, катафалк и аренду места захоронения сроком на 15 лет, что приводит к катастрофической цифре.

Кроме того, похоронные мероприятия отменены из-за коронавирусной пандемии, что приводит к невозможности погребения усопшего с соблюдением религиозных правил, и поэтому оптимальным вариантом является кремация.

Католические церковные общины называют незаконной кремацию без разрешения родственников или близких усопшего. Церковные общины этой провинции уже обратилась в местные федеральные суды в связи с этим.

Суды городов Эссен и Кёльн уже отклонили требования церквей и вынесли решение в пользу муниципалитетов.