Хиллари Клинтон заявила о важности для США вести себя умнее с Россией

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ США должны действовать умнее по отношению к России и президенту Владимиру Путину, заявила один из кандидатов на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Мы должны быть умнее в том, как мы ведем себя по отношению к Владимиру Путину и его амбициям. С ним нелегко. Но я не думаю, что у нас есть альтернатива постоянному взаимодействию (с Россией)", - сказала Клинтон, которую цитирует BBC.

По словам Клинтон, США не должны прекращать контакты с Москвой, несмотря на все существующие проблемы в отношениях двух стран.