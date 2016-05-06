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    ​Хиллари Клинтон вызовут на допрос в ФБР

    Клинтон будет допрошена в ближайшее время

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон будет вызвана на допрос в ФБР по делу об использовании личной почты в рабочих целях.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN

    Отмечается, что расследование по этому делу подходит к концу, а сама Клинтон будет допрошена в ближайшее время. Согласно опросам ФБР помощников Клинтон, служба не обнаружила умышленного нарушения закона с ее стороны.

    Ранее сообщалось, что румынский хакер признался во взломе почты Хиллари Клинтон.

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