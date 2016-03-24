Хиллари Клинтон воспринимает Россию и Китай как соперников США

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон, ведущая сейчас борьбу за президентское кресло, воспринимает Москву и Пекин как соперников Вашингтона на международной арене. Она подтвердила это, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии с речью по вопросам борьбы с терроризмом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Говоря о европейских союзниках США, она, в частности, сказала, что те служат "оплотом" для Америки в противостоянии с "такими соперниками, как Россия и Китай". "Кстати, и Москва, и Пекин знают, что наша глобальная сеть союзов - существенное стратегическое преимущество, которому им нечего противопоставить", - сказала она.

Ранее по ходу выступления Клинтон упоминала о России как об одной из стран, пострадавших от терроризма, но также повторила и известный пропагандистский тезис США об "агрессии" России на Украине.