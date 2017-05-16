Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации Onward Together.

Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

«Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились для вовлечения, участия в выборах, а также выдвижения своих кандидатур», — написала Клинтон.

На официальном сайте Onward Together указано, что задача организации состоит в продвижении идей, которые Клинтон продвигала в ходе своей предвыборной кампании.