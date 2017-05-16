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    Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию

    Задача организации состоит в продвижении идей, которые Клинтон продвигала в ходе своей предвыборной кампании

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации Onward Together.

    Как передает Report, соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

    «Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились для вовлечения, участия в выборах, а также выдвижения своих кандидатур», — написала Клинтон.

    На официальном сайте Onward Together указано, что задача организации состоит в продвижении идей, которые Клинтон продвигала в ходе своей предвыборной кампании.

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