Хиллари Клинтон считает ошибкой форсирование нормализации отношений с Ираном

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ США нельзя форсировать нормализацию отношений с Ираном. "Это было бы ошибкой", - заявила в четверг в эфире телекомпании CNN бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая входит в число претендентов на пост президента США от Демократической партии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что будет ошибкой предлагать сейчас (Ирану) нормализацию отношений", - отметила Клинтон, отвечая на вопрос ведущего программы CNN.

Политик напомнила, что она в бытность госсекретарем Соединенных Штатов "взяла на себя немалую долю ответственности за обеспечение выполнения Ираном ядерных договоренностей и обеспечение ответственности Ирана в случае нарушения им положений этой сделки".

Клинтон также напомнила, что была вовлечена в длительные дипломатические усилия по вопросу санкций, которые, по ее оценке, "заставили Тегеран сесть за стол предварительных переговоров, завершенных позднее президентом Обамой и госсекретарем Керри". Политик высказалась за осторожный подход к дальнейшему налаживанию отношений с Исламской Республикой.

"Нам следует очень осторожно продолжать следовать путем дипломатии, контролировать ответственность Ирана за взятые обязательства и работать над устранением аспектов, вызывающих беспокойство", - добавила Клинтон.

К таким аспектам она причислила "дестабилизацию обстановки в соседних (с ИРИ) странах, поддержку режима Асада (президента Сирии Башара Асада) и терроризма". "Мы не можем спешить с нормализацией отношений. Так считает президент (Барак Обама), так считаю и я", - резюмировала Клинтон.