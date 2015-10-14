Хиллари Клинтон предлагает создать в Сирии бесполетную зону в противовес России

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон считает, что Соединенные Штаты и их союзники по контртеррористической коалиции должны создать в Сирии зону, запретную для полетов военной авиации. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на первых предвыборных теледебатах претендентов на президентский пост от Демократической партии, экс-госсекретарь США выразила мнение, что такой шаг помог бы защитить мирных жителей в Сирии и создал бы рычаг для оказания давления на Россию.

"Мы должны создать запретную для полетов зону, чтобы люди не бежали из Сирии, а оставались там на своих местах", - сказала она.