Хиллари Клинтон получила 42,5 млн. долларов пожертвований

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон получила более 42,5 млн. долларов на свою предвыборную кампанию в качестве пожертвований.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox News, средства поступили по меньшей мере от 24 американских миллиардеров за календарный год (истек 21 июля).

Эти добровольные пожертвования перечислены пяти негосударственным комитетам действий, которые, в отличие от политических партий США, не ограничены в величине получаемых средств. Крупнейшим донором экс-госсекретаря Клинтон стал финансист Джордж Сорос, безвозмездно выделивший 9 млн. долларов. Математик и основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джеймс Саймонс пожертвовал 7 млн. долларов, а владельцы испаноязычного телеканала Univision Хаим и Шерил Сабан - по 3,5 млн. долларов каждый.