​Хиллари Клинтон одерживает победу на праймериз в Вашингтоне

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одержит победу на праймериз в округе Колумбия, где расположена столица страны, Вашингтон. С таким прогнозом выступили ведущие американские СМИ.

Как передает Report, в частности, согласно данным, которые приводит телеканал CNN, бывшая первая леди по итогам обработки 61% поданных бюллетеней набирает 78,8% голосов.

Ее соперник, сенатор Берни Сандерс, - 21%. Победу Клинтон также присуждают каналы NBC и Fox News.

Данные праймериз имеют лишь формальное значение - экс-глава Госдепартамента еще на прошлой неделе набрала необходимое число делегатов для ее выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии на предстоящем национальном съезде. Вашингтон там будет представлен 46 делегатами, 26 из них - "суперделегаты", то есть, представители партийной номенклатуры, которые сами решают, кого поддержать.

Ранее 23 таких функционера заявили, что будут голосовать за Клинтон, а еще двое объявили о поддержке Сандерса. Остальных распределят пропорционально после завершения подсчета голосов.

По итогам данных праймериз, согласно предварительным оценкам, Клинтон добавит себе голоса еще 13 выборщиков. Съезд демократов пройдет 25-28 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).