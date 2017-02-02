Хиллари Клинтон начала писать книгу о выборах президента CША

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Бывшая госсекректарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон анонсировала выход сборника эссе, в котором коснется прошедшей избирательной кампании.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, выход книги запланирован на осень этого года. Книгу выпустит издательский дом Simon & Schuster, уже опубликовавший предыдущие шесть ее литературных работ.

Помимо активизации на литературном поприще, 70-летняя Клинтон сообщила о возобновлении контракта с "Агентством Гарри Уокера", которое организовывало ее платные туры с лекциями.