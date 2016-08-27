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    Хиллари Клинтон на 5% опережает Дональда Трампа

    Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и Ipsos

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на 5% опережает своего соперника, республиканца Дональда Трампа.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

    "Опрос общественного мнения показал, что 41% потенциальных избирателей поддержали бы Клинтон в преддверии президентских выборов 8 ноября, в то время как Трампа поддержали бы 36%", - говорится в сообщении.

    В то же время около 23% респондентов не выбрали бы ни одного из этих кандидатов.

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