Хиллари Клинтон на 5% опережает Дональда Трампа

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на 5% опережает своего соперника, республиканца Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

"Опрос общественного мнения показал, что 41% потенциальных избирателей поддержали бы Клинтон в преддверии президентских выборов 8 ноября, в то время как Трампа поддержали бы 36%", - говорится в сообщении.

В то же время около 23% респондентов не выбрали бы ни одного из этих кандидатов.