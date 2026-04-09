    "Хезболлах" заявил об ответных мерах после израильских ударов по Ливану

    • 09 апреля, 2026
    • 08:03
    Хезболлах заявил об ответных мерах после израильских ударов по Ливану

    Ливанское движение "Хезболлах" заявило об ответных мерах после израильских ударов по Ливану.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Mehr.

    В заявлении отмечается, что движение привержено перемирию, однако "в целях защиты Ливана и его народа" в ответ на "нарушение противником соглашения о прекращении огня", поселок Аль-Манара (находится в Секторе Газа - ред.) был подвергнут ракетному обстрелу.

    "Эти ответные меры будут продолжаться до тех пор, пока израильско-американская агрессия против нашей страны и нашего народа не будет прекращена", - говорится в заявлении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ливану Радикальная группировка Хезболлах
    "Hizbullah" İsrailin hücumlarına qarşılıq verib

