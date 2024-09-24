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"Хезболлах" выпустила свыше 50 ракет по израильским военным целям

"Хезболлах" выпустила свыше 50 ракет по израильским военным целям Вооруженные формирования милиции "Хезболлах" выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня, а также несколько ракет большого калибра по израильским военным объектам и поселениям в Верхней и Нижней Галилее.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 12:12
Хезболлах выпустила свыше 50 ракет по израильским военным целям

Вооруженные формирования милиции "Хезболлах" выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня, а также несколько ракет большого калибра по израильским военным объектам и поселениям в Верхней и Нижней Галилее.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Основной удар был нанесен по приграничному городу Кирьят-Шмона, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях Бейт-Гилель, Маргалиот и Мисгав Ам, в ряде мест зафиксированы очаги возгорания. Некоторые ракеты упали в окрестностях израильских городов Афула, Тверия и Цфат, расположенных на значительном расстоянии от границы.

Ранее сегодня "Хезболлах" подверг обстрелу военный аэродром Мегиддо и авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля. При атаках использовались ракеты Fadi-1 и Fadi-2 класса земля - земля.

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Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” İsrail hərbi obyektlərinə 50-dən çox raket atıb

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