"Хезболлах" выпустила свыше 50 ракет по израильским военным целям

Вооруженные формирования милиции "Хезболлах" выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня, а также несколько ракет большого калибра по израильским военным объектам и поселениям в Верхней и Нижней Галилее.

Вооруженные формирования милиции "Хезболлах" выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня, а также несколько ракет большого калибра по израильским военным объектам и поселениям в Верхней и Нижней Галилее.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Основной удар был нанесен по приграничному городу Кирьят-Шмона, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях Бейт-Гилель, Маргалиот и Мисгав Ам, в ряде мест зафиксированы очаги возгорания. Некоторые ракеты упали в окрестностях израильских городов Афула, Тверия и Цфат, расположенных на значительном расстоянии от границы.

Ранее сегодня "Хезболлах" подверг обстрелу военный аэродром Мегиддо и авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля. При атаках использовались ракеты Fadi-1 и Fadi-2 класса земля - земля.