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"Хезболлах" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

"Хезболлах" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям Ливанское движение "Хезболлах" впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 21:16
Хезболлах впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

Ливанское движение "Хезболлах" впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на заявление движения.

"Исламское сопротивление в понедельник вечером предприняло начальные ответные действия в рамках самообороны. Их целью стал принадлежащий израильской армии объект Рувайсат аль-Алам на оккупированных ливанских холмах Кфар-Шуба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня". В частности, по данным движения, израильская армия в понедельник "активизировала нападения на южный Ливан и долину Бекаа, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили ранения".

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