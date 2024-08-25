"Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" Израилю на убийство Шокра

Ливанское движение "Хезболлах" после ракетного нападения на Израиль сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

Ливанское движение "Хезболлах" после ракетного нападения на Израиль сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении в Telegram-канале движения.

В нем отмечается, что исламское сопротивление в качестве "первоначального ответа на убийство в южном пригороде Бейрута Фуада Шокра начало в воскресенье воздушную атаку" по военным целям на территории Израиля. "Для завершения этих военных операций потребуется некоторое время", - указывается в сообщении.

По данным газеты газета The Times of Israel, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет, обстрелу подверглись 11 военных баз в стране.

На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после того, как израильские военные утром нанесли превентивные удары по целям движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщил израильский портал Ynet News.