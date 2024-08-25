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"Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" Израилю на убийство Шокра

"Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" Израилю на убийство Шокра Ливанское движение "Хезболлах" после ракетного нападения на Израиль сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.
Другие страны
25 августа 2024 г. 08:23
Хезболлах сообщило о первоначальном ответе Израилю на убийство Шокра

Ливанское движение "Хезболлах" после ракетного нападения на Израиль сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении в Telegram-канале движения.

В нем отмечается, что исламское сопротивление в качестве "первоначального ответа на убийство в южном пригороде Бейрута Фуада Шокра начало в воскресенье воздушную атаку" по военным целям на территории Израиля. "Для завершения этих военных операций потребуется некоторое время", - указывается в сообщении.

По данным газеты газета The Times of Israel, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет, обстрелу подверглись 11 военных баз в стране.

На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после того, как израильские военные утром нанесли превентивные удары по целям движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщил израильский портал Ynet News.

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