"Хезболлах" сообщила о гибели 15 бойцов и командиров при авиаударах по Бейруту

Вооруженное крыло шиитского движения "Хезболлах" сообщило о гибели 2 военных руководителей и 13 своих бойцов и командиров во время израильского ракетного удара по южному пригороду Бейрута.

Вооруженное крыло шиитского движения "Хезболлах" сообщило о гибели 2 военных руководителей и 13 своих бойцов и командиров во время израильского ракетного удара по южному пригороду Бейрута.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, все они участвовали в совещании оперативного штаба, которое проводил военный руководитель "Хезболлах" Ибрагим Акиль и командир элитного подразделения "Радван" Ахмед Вахби.

Источник в службе безопасности Ливана сообщил телеканалу MTV, что израильские самолеты выпустили четыре ракеты по гаражу 7-этажного здания в квартале Эль-Каим и находящемуся под ним военному бункеру, где проводилось совещание.