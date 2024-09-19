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"Хезболлах" продолжит атаковать Израиль, невзирая на последствия и потери

"Хезболлах" продолжит атаковать Израиль, невзирая на последствия и потери Ливанское движение "Хезболлах" продолжит наносить удары по Израилю в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа, невзирая на возможные последствия и потери.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 20:12
Хезболлах продолжит атаковать Израиль, невзирая на последствия и потери

Ливанское движение "Хезболлах" продолжит наносить удары по Израилю в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа, невзирая на возможные последствия и потери.

Как передает Report, об этом заявил лидер движения Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия, развязанная против Газы, каковы бы ни были жертвы, последствия и перспективы", - подчеркнул он.

По его словам, в последнее время возглавляемая им организация по официальным и неофициальным каналам получила сообщения с требованием "прекратить огонь с юга".

Однако, заверил Насрулла, "Хезболлах" "не подчинится этим угрозам и не прекратит поддержку Газы".

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