"Хезболлах" продолжит атаковать Израиль, невзирая на последствия и потери

Ливанское движение "Хезболлах" продолжит наносить удары по Израилю в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа, невзирая на возможные последствия и потери.

Ливанское движение "Хезболлах" продолжит наносить удары по Израилю в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа, невзирая на возможные последствия и потери.

Как передает Report, об этом заявил лидер движения Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия, развязанная против Газы, каковы бы ни были жертвы, последствия и перспективы", - подчеркнул он.

По его словам, в последнее время возглавляемая им организация по официальным и неофициальным каналам получила сообщения с требованием "прекратить огонь с юга".

Однако, заверил Насрулла, "Хезболлах" "не подчинится этим угрозам и не прекратит поддержку Газы".