"Хезболлах" нанесла ракетные удары по израильским поселениям

Вооруженные отряды ливанской организации "Хезболлах" применили баллистические ракеты для нанесения ударов по военным объектам в поселениях на севере Израиля.

Вооруженные отряды ливанской организации "Хезболлах" применили баллистические ракеты для нанесения ударов по военным объектам в поселениях на севере Израиля.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении формирования в его Telegram-канале.

Согласно информации, обстрелу подверглись позиции израильских военнослужащих в кибуце Кармиэль, расположенном в 22 км от порта Акко в Западной Галилее. Другой удар был нанесен по кибуцу Саар в окрестностях города Нагария.

В тексте указывается, что эти операции проведены "в ответ на агрессивные атаки израильской авиации на ливанские города и селения, в ходе которых пострадали мирные жители".

Ранее в Минздраве Ливана сообщили, в результате воздушного рейда ВВС Израиля погибли два человека, еще 76 пострадали. Иранское агентство Tasnim утверждает, что жертвами стали 14 человек.