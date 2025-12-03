Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Хельсинки получили ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

    • 03 декабря, 2025
    • 17:38
    В Хельсинки получили ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

    Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей советско-финского договора 1972 года о компенсационных поставках Финляндии электроэнергии от ГЭС на реке Вуокса.

    Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

    Согласно информации, расторжение договора касается только статей 3 и 4, которые предусматривали поставки замещающих объемов электроэнергии из России в Финляндию.

    "Эти статьи были включены в соглашение, чтобы компенсировать потери мощностей Иматрской ГЭС в Финляндии из-за работы Светогорской ГЭС, расположенной в России",- отмечает издание.

    Россия объясняет решение выйти из соглашения тем, что Финляндия отказывается от закупок электроэнергии у России.

