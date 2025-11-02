Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 08:43
    Хегсет: ВМС США уничтожили корабль наркоторговцев в Карибском море

    Соединенные Штаты уничтожили в Карибском море судно, которое, по данным американской разведки, использовалось для международной контрабанды наркотиков, заявил 1 ноября министр обороны США Пит Хегсет.

    Как передает Report, об этом он написал в своей странице в соцсети X.

    По словам Хегсета, судно следовало по "известному маршруту наркотрафика" и перевозило наркотики. "Это судно, как и все другие, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, проходило по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики", - отметил он.

    Министр сообщил, что на борту судна находились три человека. Никто из военнослужащих США во время операции не пострадал.

    Хегсет охарактеризовал перевозчиков как "наркотеррористов", заявив, что они "везут наркотики в США, чтобы отравить американцев дома". По его словам, Госдепартамент будет обращаться с подобными перевозчиками "так же, как ранее с "Аль-Каидой"".

    "Мы продолжим их отслеживать, картографировать, охотиться на них и убийствовать", - написал Хегсет, добавив, что такие операции будут продолжены.

    Ведомство не предоставило немедленно дополнительных подробностей об обстоятельствах и точном месте удара; запросы о разъяснениях направлены в Пентагон и Государственный департамент США.

    США Пит Хегсет контрабанда наркоторговля
    ABŞ narkotik ticarəti üçün istifadə edilən qayığı məhv edib
    US announces destruction of boat used for drug trafficking in international waters

    Последние новости

    10:33

    Нефть умеренно выросли в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

    Энергетика
    10:32

    Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

    Социальная защита
    10:12

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    10:00

    Азербайджан входит в топ-3 по числу обучающихся в Украине студентов

    Наука и образование
    09:53

    Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

    Финансы
    09:46

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Происшествия
    09:42

    МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

    Происшествия
    09:41
    Видео

    В результате землетрясения в Афганистане пострадали до 300 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    09:40

    Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

    В регионе
    Лента новостей