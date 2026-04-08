Пит Хегсет: Трамп проявил милосердие к Ирану

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Штаты могли парализовать экономику Ирана за считанные минуты, однако президент Дональд Трамп "выбрал милосердие".

Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Хегсета, Трамп имел возможность нанести более жесткий удар, но отказался от этого сценария. "Президент Трамп мог за считанные минуты парализовать всю экономику Ирана, но он выбрал милосердие", - отметил он.

Он также добавил, что Иран согласился на прекращение огня "под огромным давлением", поскольку у него "не осталось вариантов и времени".

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что благодаря Соединенным Штатам Иран не сможет создать ядерное оружие. "Другие президенты говорили это. Президент Трамп это сделал", - заявил Хегсет, повторив позицию Трампа о том, что в Иране не будет обогащения урана.

По его словам, США всегда придерживались принципиальной позиции в вопросе ядерной программы Ирана. "Иран не должен обладать ядерными возможностями. Сейчас эти объекты [ядерные] скрыты, и мы за ними наблюдаем. Мы точно знаем, что они имеют, и они это понимают. Иран либо передаст нам обогащенный уран добровольно, либо мы сами его получим, заберем и вывезем", - сказал Хегсет.

Министр войны также заявил, что новое руководство Ирана "понимает невозможность обладания ядерным оружием или его разработки".

"Это новая группа людей, которая увидела полный потенциал вооруженных сил США и по-новому оценивает, что значит вести переговоры с нами. Именно поэтому они согласились на переговоры. Новое руководство действует уже с иным подходом", - подытожил он.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.