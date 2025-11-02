Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Хегсет: Отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 03:18
    Хегсет: Отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что он и министр обороны Китая Дун Цзюнь во время недавних контактов выразили настрой на поддержание мира, стабильности и хороших двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

    "Я только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, и мы сошлись во мнении, что отношения между США и Китаем лучше, чем когда-либо, - написал Хегсет. - После имевшей историческое значение встречи президента Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее у меня в Малайзии была столь же положительная встреча с моим коллегой - министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Вчера вечером мы снова разговаривали. Мы с адмиралом согласны с тем, что двум великим и сильным государствам лучше всего идти путем мира и стабильности и поддерживать хорошие отношения".

    Хегсет отметил, что согласен с Трампом в том, что встреча лидеров двух стран "задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая". По словам министра, Пентагон "будет действовать аналогичным образом - обеспечивать мир с позиции силы, поддерживать взаимное уважение и положительные отношения". По словам Хегсета, он и Дун Цзюнь "согласились, что следует обеспечить наличие каналов связи между военными, чтобы избегать конфликтов и снижать напряженность при возникновении любых проблем". "Вскоре у нас будут новые встречи по этому вопросу", - добавил он.

    США Китай Пит Хегсет
    Лента новостей