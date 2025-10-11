Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Хегсет объявил о создании отряда по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 08:43
    Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании спецподразделения Южного командования США (SOUTHCOM) по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки на фоне обвинений в адрес Венесуэлы о недостаточной борьбе с контрабандой психотропных веществ.

    Как передает Report, об этом П. Хегсет написал в соцсети Х.

    "По поручению президента США Дональда Трампа Военное министерство создает новое объединенное спецподразделение SOUTHCOM в зоне его ответственности в борьбе с наркокартелями", - написал глава Пентагона.

    За последнее время ВМС США уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися в них людьми, которые обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями.

