Хегсет: Ни одно судно не пройдет Ормуз без разрешения Вашингтона

Министр войны США Пит Хегсет заявил о фактическом контроле Соединенными Штатами над Ормузским проливом и расширении морской блокады.

Как сообщает Report, по его словам, ни одно судно не может пройти через пролив без разрешения Военно-морских сил США.

Хегсет отметил, что на данный момент проход разрешается только неиранским судам, часть из которых уже пересекла пролив, в том числе в ночное время. Он добавил, что блокада усиливается и в ближайшие дни к операции присоединится еще один авианосец.

"Наша блокада расширяется и приобретает глобальный характер. Только на этой неделе мы захватили два иранских судна "теневого флота" в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы будем продолжать такие действия", - подчеркнул он, выступая на брифинге в Пентагоне.

По его словам, США намерены и далее перекрывать маршруты противникам и защищать свои интересы. "Никто не может выйти из Ормузского пролива и направиться куда-либо в мире без разрешения ВМС США", - заявил он.

Хегсет также выступил с резкой критикой иранских властей, обвинив их в дестабилизации ситуации и нападениях на гражданские суда. Он утверждает, что иранские силы устанавливают морские мины и обстреливают случайные корабли, не связанные с США или Израилем.

Обращаясь к Тегерану, министр заявил, что блокада будет усиливаться, а контроль США над ситуацией - сохраняться.