Хегсет: Ни одно судно не пройдет Ормуз без разрешения Вашингтона
- 24 апреля, 2026
- 16:07
Министр войны США Пит Хегсет заявил о фактическом контроле Соединенными Штатами над Ормузским проливом и расширении морской блокады.
Как сообщает Report, по его словам, ни одно судно не может пройти через пролив без разрешения Военно-морских сил США.
Хегсет отметил, что на данный момент проход разрешается только неиранским судам, часть из которых уже пересекла пролив, в том числе в ночное время. Он добавил, что блокада усиливается и в ближайшие дни к операции присоединится еще один авианосец.
"Наша блокада расширяется и приобретает глобальный характер. Только на этой неделе мы захватили два иранских судна "теневого флота" в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы будем продолжать такие действия", - подчеркнул он, выступая на брифинге в Пентагоне.
По его словам, США намерены и далее перекрывать маршруты противникам и защищать свои интересы. "Никто не может выйти из Ормузского пролива и направиться куда-либо в мире без разрешения ВМС США", - заявил он.
Хегсет также выступил с резкой критикой иранских властей, обвинив их в дестабилизации ситуации и нападениях на гражданские суда. Он утверждает, что иранские силы устанавливают морские мины и обстреливают случайные корабли, не связанные с США или Израилем.
Обращаясь к Тегерану, министр заявил, что блокада будет усиливаться, а контроль США над ситуацией - сохраняться.