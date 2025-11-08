Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Хегсет: Целями возможной атаки на США станут пути снабжения и склады

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 04:46
    Хегсет: Целями возможной атаки на США станут пути снабжения и склады

    Целями возможной атаки на США станут пути снабжения, склады и информационные системы.

    Как передает Report, об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления перед лидерами промышленности, военными руководителями и правительственными чиновниками.

    "Мы можем вести боевые действия только пока нас поддерживает наша логистика. Наши противники знают это, и они будут атаковать наши пути снабжения, порты, аэродромы, склады и информационные системы, чтобы нас дезорганизовать", - подчеркнул министр.

    Кроме того, Хегсет заявил, что США в случае необходимости вступят войну с имеющимися у страны ресурсами и одержат победу. По его словам, в распоряжении Вашингтона находится лучшее и сильнейшее оружие.

    До этого американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington выразил мнение, что у США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира.

    Пит Хегсет США
    Heqset: Təchizat yolları və anbarlar ABŞ-yə mümkün hücumun hədəfi olacaq

    Последние новости

    04:46

    Хегсет: Целями возможной атаки на США станут пути снабжения и склады

    Другие страны
    04:08

    Прокуратура Польши постановила задержать экс-главу Минюста

    Другие страны
    03:33
    Фото
    Видео

    В Нью-Йорке продолжается информационная акция, посвященная Дню Победы

    Другие страны
    03:22

    Орбан: Саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

    Другие страны
    02:53

    США и Венгрия достигли договоренностей по СПГ и атомной энергетике

    Другие страны
    02:15
    Фото

    У здания штаб-квартиры ООН в США проходит информационная акция, посвященная Дню Победы

    Другие страны
    02:06

    В Италии на четыре дня приостановлены консульские услуги Посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    01:44

    WP: ЕС хотел бы получить "ясный календарь" вывода ВС США

    Другие страны
    01:05

    Айхан Гаджизаде: Эта победа - символ исторической справедливости

    Внешняя политика
    Лента новостей