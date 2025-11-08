Хегсет: Целями возможной атаки на США станут пути снабжения и склады

Целями возможной атаки на США станут пути снабжения, склады и информационные системы.

Как передает Report, об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления перед лидерами промышленности, военными руководителями и правительственными чиновниками.

"Мы можем вести боевые действия только пока нас поддерживает наша логистика. Наши противники знают это, и они будут атаковать наши пути снабжения, порты, аэродромы, склады и информационные системы, чтобы нас дезорганизовать", - подчеркнул министр.

Кроме того, Хегсет заявил, что США в случае необходимости вступят войну с имеющимися у страны ресурсами и одержат победу. По его словам, в распоряжении Вашингтона находится лучшее и сильнейшее оружие.

До этого американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington выразил мнение, что у США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира.